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18.07.2017  15:46   

На улице Роганской ремонтируют внутриквартальную дорогу

Тротуары и внутриквартальную дорогу по улице Роганской, 9 отремонтируют через 2 недели.


dozor.kharkov.ua
Еще не так давно внутриквартальная дорога и пешеходные дорожки во дворе по улице Роганской, 9 были в ямах, по которым, говорят местные автовладельцы, заехать было сложно. Особенно если на улице дождь. Сейчас проблемный объект в работе дорожников.
 
«Была просадка внутриквартальной дороги и стояла вода после любого дождя. Сейчас мы исправляем уклон проезжей части. Выведем воду в ливневую канализацию. Тротуары так же само приподымаем, чтобы не было воды. На сегодняшний день выполнены работы по демонтажу старого борта длинной 300 метров погонных и поребрика 110 метров погонных. Так же производились работы по разборке асфальтобетонного покрытия площадью 560 метров квадратных», - сообщает мастер КП «Дорремстрой» Анатолий Епик.
 
На данном объекте, говорит специалист, его бригада работает уже две недели. За это время коммунальщики установили новый бордюрный камень с обеих сторон внутрикварталки, теперь занимаются монтажом поребрика возле подъездов. Позже займутся планированием покрытия под асфальтирование.
 
«Данный объект будет сдан в течении двух недель. Здесь будет уложено 67 тонн асфальта на проезжей части и 17 тонн асфальта по тротуару. Так же будут произведены работы по благоустройству придомовой территории», - добавляет мастер КП «Дорремстрой» Анатолий Епик.

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Тэги:  дорога, тротуар, ремонт, харьков, благоустройство
 
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