18.07.2017 15:46

На улице Роганской ремонтируют внутриквартальную дорогу

Тротуары и внутриквартальную дорогу по улице Роганской, 9 отремонтируют через 2 недели.



dozor.kharkov.ua

Еще не так давно внутриквартальная дорога и пешеходные дорожки во дворе по улице Роганской, 9 были в ямах, по которым, говорят местные автовладельцы, заехать было сложно. Особенно если на улице дождь. Сейчас проблемный объект в работе дорожников.

«Была просадка внутриквартальной дороги и стояла вода после любого дождя. Сейчас мы исправляем уклон проезжей части. Выведем воду в ливневую канализацию. Тротуары так же само приподымаем, чтобы не было воды. На сегодняшний день выполнены работы по демонтажу старого борта длинной 300 метров погонных и поребрика 110 метров погонных. Так же производились работы по разборке асфальтобетонного покрытия площадью 560 метров квадратных», - сообщает мастер КП «Дорремстрой» Анатолий Епик.

На данном объекте, говорит специалист, его бригада работает уже две недели. За это время коммунальщики установили новый бордюрный камень с обеих сторон внутрикварталки, теперь занимаются монтажом поребрика возле подъездов. Позже займутся планированием покрытия под асфальтирование.

«Данный объект будет сдан в течении двух недель. Здесь будет уложено 67 тонн асфальта на проезжей части и 17 тонн асфальта по тротуару. Так же будут произведены работы по благоустройству придомовой территории», - добавляет мастер КП «Дорремстрой» Анатолий Епик.