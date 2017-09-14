14.09.2017 09:41

Где в Харькове не будет воды 14 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



dozor.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Лермонтовская, 14/16 (п. №1, стояк) до 20:00 14.09.17 г.

Московский район: ул. Искринская, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 47-51 (ч/с) до 18:00 14.09.17 г., ул. Гарибальди, 5 (стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №8, стояк) до 20:00 14.09.17 г.

Новобаварский район: ул. Малогончаровская, 16, пр. Дзюбы 1, 2, 3, 5, 7, 9, пр. Ново-Баварский (Ильича), 103, 105, 107, 119, ул. Кибальчича, 21 (п. №3, стояк) до 20:00 14.09.17 г.

Слободской район: пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 28 (п. №1-8) до 20:00 14.09.17 г.

Холодногорский район: ул. Золочевская, 24-а (п. №1, стояк) до 17:00 14.09.17 г.

Шевченковский район: ул. Новгородская, 8 (п. №2, стояк), ул. Тобольская, 47 (п. №3) до 17:00 14.09.17 г., ул. 23 Августа, 2, 2-а, 4, 6, 8, пер. Шекспира, 7 до 20:00 14.09.17 г.