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14.09.2017  16:56   

«Харьковводоканал» меняет изношенный трубопровод бестраншейным методом

КП «Харьковводоканал» проводит на ул. Маршала Конева замену двух технически изношенных трубопроводов бестраншейным методом.


// Харьковводоканал

Как сообщил сегодня, 14 сентября, заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводного хозяйства - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» Владлен Волков, эти трубопроводы обеспечивают подачу воды в часть Холодногорского и часть Новобаварского районов.

По его словам, замена труб осуществляется по современной бестраншейной технологии «pipe bursting», при которой старый трубопровод прямо в земле разрушается специальным гидравлическим механизмом, а на его место укладываются новые полиэтиленовые трубы. Эта технология ранее применялась на пр. Науки и хорошо себя зарекомендовала. Благодаря ее применению предприятие сможет экономить около 30% средств при проведении ремонтных работ.

«В рамках капитального ремонта проезжей части на улице Маршала Конева бригады нашего предприятия проводят замену 800 метров водопровода. Работы планируется закончить до 1 октября, после чего дорожники приступят к восстановлению асфальтового покрытия», - отметил Владлен Волков.

По его словам, работы на этом участке проводятся без отключения абонентов от водоснабжения.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт труб, харьковводоканал, харьков
 
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