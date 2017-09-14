14.09.2017 16:56

«Харьковводоканал» меняет изношенный трубопровод бестраншейным методом

КП «Харьковводоканал» проводит на ул. Маршала Конева замену двух технически изношенных трубопроводов бестраншейным методом.



// Харьковводоканал

Как сообщил сегодня, 14 сентября, заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводного хозяйства - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» Владлен Волков, эти трубопроводы обеспечивают подачу воды в часть Холодногорского и часть Новобаварского районов.



По его словам, замена труб осуществляется по современной бестраншейной технологии «pipe bursting», при которой старый трубопровод прямо в земле разрушается специальным гидравлическим механизмом, а на его место укладываются новые полиэтиленовые трубы. Эта технология ранее применялась на пр. Науки и хорошо себя зарекомендовала. Благодаря ее применению предприятие сможет экономить около 30% средств при проведении ремонтных работ.



«В рамках капитального ремонта проезжей части на улице Маршала Конева бригады нашего предприятия проводят замену 800 метров водопровода. Работы планируется закончить до 1 октября, после чего дорожники приступят к восстановлению асфальтового покрытия», - отметил Владлен Волков.



По его словам, работы на этом участке проводятся без отключения абонентов от водоснабжения.