14.09.2017 17:48

В Немышлянском районе меняют одну из основных тепломагистралей Харькова (ФОТО)

Капитальный ремонт тепломагистрали, обеспечивающей горячей водой почти 400 домов в центральной части города, продолжается в районе дома по ул. Энергетической, 9.



city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 14 сентября, главный инженер КП «Харьковские тепловые сети» Евгений Зинченко, через эту магистраль транспортируется более 30% тепла, вырабатываемого на ТЭЦ-3.

«Это одна из главных артерий, которая питает большую зону теплоснабжения города. Наша главная задача - не допустить аварийного повреждения из-за износа трасы и обеспечить надежное теплоснабжение в отопительный сезон», - отметил главный инженер.

На сегодняшний день коммунальщики уже демонтировали старые трубы и приступили к укладке новых, которые прослужат не одно десятилетие. По словам представителя генерального подрядчика Андрея Масюка, новые трубы в пенополиуретане позволят сократить потери теплоносителя и уменьшить выработку тепла.

Все работы планируют завершить до 1 октября. Как отметили в ХТС, это уже второй этап капитального ремонта на этой тепломагистрали. В 2016 году заменили почти 250 м труб. В следующем году коммунальщики планируют продолжить ремонт теплотрассы и заменить еще 300 м труб.

Отметим, все работы по замене труб финансируются из городского бюджета. По словам Евгения Зинченко, предприятие уже направило в горсовет запрос с просьбой включить в бюджетное финансирование ремонтные работы на этой магистрали на следующий год.

Справка. Тепломагистраль №66 введена в эксплуатацию с 1963 по 1968 годы. Ее протяженность - 7,2 км, диаметр труб - 900 мм. Магистраль предназначена для транспортировки тепловой энергии потребителям центра города (Основянский район, части Слободского, Новобоварского, Киевского, Шевченковского районов города). От тепломагистрали получают тепло 398 жилых домов, 11 детских комбинатов, 18 школ и 10 лечебных учреждений.