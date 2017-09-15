15.09.2017 07:56

Где в Харькове не будет воды 15 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



dozor.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 6 (п. №1), ул. Адыгейская, 25 (п. №1) до 17:00 15.09.17 г., ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №8, стояк) до 20:00 15.09.17 г.

Немышлянский район: ул. Ощепкова, 14/22 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 15.09.17 г.

Новобаварский район: ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №2, спаренный стояк), ул. Малогончаровская, 16, пр. Дзюбы, 1, 2, 3, 5, 7, 9, пр. Ново-Баварский (Ильича), 103, 105, 107, 119, ул. Кибальчича, 18, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, ул. Шульженко, 4-79 (ч/с), ул. Константина Калинина (Калинина), 2-52 (ч/с), въезд Четвертый, 1/14-41 (ч/с) до 20:00 15.09.17 г.

Слободской район: пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 28 (п. №1-8, стояк) до 20:00 15.09.17 г.

Холодногорский район: ул. Золочевская, 24-а (п. №1, стояк) до 17:00 15.09.17 г.

Шевченковский район: ул. Новгородская, 8 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №5, стояк) до 17:00 15.09.17 г., ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 105-а, 105-б (п. №1) до 20:00 15.09.17 г.