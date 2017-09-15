15.09.2017 15:04

В Харькове заменили 14 километров сетей водоотведения

14 километров внутридомовых сетей водоотведения заменили в Харькове в 2017 году.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил начальник управления внутридомовых сетей КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

В частности, работы завершили по ул. Александра Зубарева, 24. В двух подъездах дома установили 80 м новых сетей из пластика и произвели гидравлическую промывку системы. Промывают сети под сильным напором воды, который достигает 140 атмосфер. Валерий Харлан отметил, что системы необходимо ежегодно чистить, чтобы убрать ил, жир и предупредить появление засоров в трубах.



В этом году уже заменили 25 км внутридомовых сетей холодного водоснабжения, 4 км ливневой канализации. До конца года планируется заменить 13 км внутридомовых сетей холодного водоснабжения, 3 км водоотведения и 2 км ливневой канализации.

«В этом году будет заменено больше сетей водоотведения, чем в прошлом. Текущие ремонты продлятся до декабря. Сейчас завершается подготовка сетей к началу нового отопительного сезона, все системы практически готовы», - отметил начальник управления внутридомовых сетей.

Напомним, что также сейчас специалисты КП «Харьковводоканал» проводят замену двух технически изношенных трубопроводов на ул. Маршала Конева, которые обеспечивают подачу воды в части Холодногорского и Новобаварского районов. Меняют трубы по современной бестраншейной технологии «pipe bursting», при которой старый трубопровод прямо в земле разрушается специальным гидравлическим механизмом, а на его место укладываются новые полиэтиленовые трубы. Благодаря ее применению предприятие при проведении ремонтных работ сможет экономить около 30% средств.