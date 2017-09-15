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15.09.2017  15:45   

Опытом Харькова в сфере обращения с ТБО заинтересовались японцы (ФОТО)

Представители Японского агентства международного сотрудничества «Джайка» ознакомились с перспективными планами Харькова относительно строительства Комплекса по переработке ТБО и работой Дергачевского полигона.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач. 
 
В ходе встречи с региональным сотрудником Европейского отдела Японского агентства «Джайка» Юсуке Тагучи, Алексей Богач отметил, что на сегодняшний день Харьков имеет стабильно работающий полигон, и на момент строительства Комплекса по переработке ТБО в городе не возникнет техногенных или экологических проблем.
 
«Одним из важнейших составляющих в успешной работе по переработке и обращения с ТБО является население. Мы бы хотели провести разъяснительную и информационную работу среди жителей города по поводу раздельного сбора мусора и в целом - отношения горожан к экологии», - отметил директор департамента. 
 
В свою очередь Юсуке Тагучи сообщил, что в следующем году представители «Джайки» планируют провести тренинг на тему раздельного сбора мусора и обращения с ТБО для работников Харьковского муниципалитета, а также заняться обучением населения в этой сфере. Также в феврале представители японского агентства планируют посетить Харьков и продолжить изучать местный опыт в сфере обращения с ТБО.
 
Отметим, что на строительство Комплекса по переработке ТБО Мировой банк выделил Харькову 40 млн долл. Реализация этого проекта позволит сократить выбросы парниковых газов на 80 тыс. тонн в год, а также сократить объем захоронений мусора до 40 тыс. тонн в год. 
 
Напомним, что по плану инвестиционного проекта, многофункциональный комплекс по переработке бытовых отходов будет размещен на месте действующего полигона в Дергачах. Он предусматривает рекультивацию всей площади, строительство сортировочних и перерабатывающих цехов и выработку альтернативной энергии. Планируется, что строительство многофункционального комплекса будет окончено через 2,5 года.
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  мусор, тбо, полигон, харьков
 
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