15.09.2017 15:57

В понедельник часть домов старого центра, Холодной Горы и Баварии останется без воды: список адресов

С 9:00 до 20:00 18 сентября будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, проживающих в Холодногорском и Новобаварском районах.



// Городской Дозор

Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на магистрали D=400 мм по улицам Конторской и Маршала Конева.



Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».



Список адресов, где отключат воду.