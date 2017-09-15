В понедельник часть домов старого центра, Холодной Горы и Баварии останется без воды: список адресов

С 9:00 до 20:00 18 сентября будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, проживающих в Холодногорском и Новобаварском районах.
Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на магистрали D=400 мм по улицам Конторской и Маршала Конева.
Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».
Список адресов, где отключат воду.
День хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции помогут произвести впечатление на противоположный пол.
Сентябрь продолжает радовать теплыми и солнечными выходными, прекрасное время для осенних пикников.
Ежегодно в третью субботу сентября профессиональный праздник отмечают фармацевты и рационализаторы.
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