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15.09.2017  15:57   

В понедельник часть домов старого центра, Холодной Горы и Баварии останется без воды: список адресов

С 9:00 до 20:00 18 сентября будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, проживающих в Холодногорском и Новобаварском районах.


// Городской Дозор

Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на магистрали D=400 мм по улицам Конторской и Маршала Конева.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Список адресов, где отключат воду.

Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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