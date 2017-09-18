18.09.2017 15:41

В Харькове открыли колумбарий для животных (ФОТО)

Колумбарий начнет работать завтра, 19 сентября, по адресу: пр. Гагарина, 358 (недалеко от КП «Центр обращения с животными»).



city.kharkov.ua

До этого единственным официальным считалось кладбище для домашних животных, расположенное в поселке Бабаи.

Как сообщила сегодня, 18 сентября, директор КП «Центр обращения с животными» Юлия Шаповалова, в Харькове построили первый открытый колумбарий в стране.

На входе в колумбарий установлен памятник кошке и собаке. На территории построены 26 стен с нишами, которые состоят из 1560 ячеек. Рядом расположено административное здание, где есть комната для прощания с домашним любимцем. В кабинете напротив можно оформить все необходимые документы, заказать кремацию, выбрать урну и, по желанию, плиту с портретом и годами жизни животного. Как сообщила Юлия Шаповалова, можно выбрать два типа ячеек – закрытую такой плитой или с прозрачной дверцей на замке. В нишу можно положить игрушку любимца. Директор предприятия отметила, что возможно расширение колумбария.

«Проблема захоронения домашних животных всегда была актуальной. Горожане хоронят умерших животных в лесопарковых, родниковых зонах, скверах, возле жилых домов. Есть стихийные кладбища в районе улицы Деревянко, на окраине поселка Жуковского, Северной Салтовке. Это грубое нарушений санитарных норм. По мнению врачей, таким образом распространяются многие инфекции, болеют другие животные. Поэтому городской совет принял решение открыть такой колумбарий, где можно захоронить прах животного, приходить, вспоминать его», - сказала Юлия Шаповалова.

Рядом с нишами посадили цветы, построили беседку. В планах – высадить «сад воспоминаний», где можно будет развеять прах животного.

Директор предприятия подчеркнула, что территория колумбария охраняется, сотрудники будут ухаживать за захоронениями. Стены и ниши освещаются, поэтому навестить прах домашнего питомца можно в любое время.