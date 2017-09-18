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18.09.2017  16:17   

В Харькове капитально ремонтируют старое общежитие (ФОТО)

Общежитие на ул. Астрономической, 15 капитально отремонтируют – в порядок приведут фасад и общие помещения.


city.kharkov.ua
Этому зданию более 50 лет. Ремонт начали делать после обращения жильцов к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу. По словам подрядчиков, кровля уже отремонтирована, строители восстановили подпорную стену, сейчас приводят в порядок входную группу – укладывают новую плитку, после этого отремонтируют фасад.
 
Также ремонт выполнят внутри здания. Как сообщил главный инженер фирмы генподрядчика Михаил Тамаян, в доме заменят все сети, обустроят новые душевые. Из-за плохого состояния труб и отсутствия нормальной вентиляции не только создавались неудобства для жителей, которые не могли нормально постирать и высушить белье из-за сырости, но и начал разрушаться фасад самого здания общежития. Поэтому строители на каждом этаже сделают новые душевые и прачечные комнаты, а также заменят старые окна и двери на новые, пластиковые.
 
Жительница общежития Елена отметила, что до этого душ был только один – на первом этаже. «То есть подниматься, спускаться с пятого этажа в душ было очень неудобно. А теперь будет замечательно, когда на каждом этаже будет свой душ. Мы очень рады, что нас услышали», - отметила жительница.
 
Все работы по ремонту фасада и входной группы, а также полный капремонт в душевых помещениях подрядчики планируют завершить до ноября.
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, общежитие, обращения, харьков, астрономическая
 
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