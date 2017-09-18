18.09.2017 16:46

Срок подачи заявлений на монетизацию субсидий продлен

Все те, кто в прошлый отопительный период экономил газ и электроэнергию, которую используют для отопления дома, могут до 1 ноября 2017 года воспользоваться возможностью получить от правительства премию за свою энергоэффективность.



kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщают на правительственном портале.

Монетизации по результатам предыдущего отопительного сезона подлежит экономия электроэнергии в эквиваленте стоимости 150 кВт и природного газа - 100 кубометров при условии, что эти ресурсы используются для отопления. Максимальная сумма средств, которые может получить гражданин - 135 гривень за сэкономленную электроэнергию и около 700 гривень - за сэкономленный объем газа.

Под монетизацию подпадают около 2 млн домохозяйств. Граждане, которые сэкономили ресурсы, должны до 1 ноября текущего года обратиться в органы социальной защиты с соответствующим заявлением и указать реквизиты банковского счета или почтового отделения, куда можно перечислить средства. Выплата средств будет проходить в сентябре-ноябре этого года.

Если гражданин имеет сэкономленную субсидию на газ или электроэнергию, используемые для отопления, но по каким-то причинам не был включен в соответствующий список на монетизацию, он может обратиться к предприятию с просьбой включить его в дополнительный список. Или же нужно предоставить информацию органа социальной защиты населения о наличии сэкономленной субсидии, что часто видно из платежки. И на основании этого управление соцзащиты имеет право спросить представителя услуги – почему такого гражданина не включили в соответствующие списки.