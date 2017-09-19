 
Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 19 сентября. Список адресов
19.09.2017  08:08   

Где в Харькове не будет воды 19 сентября. Список адресов

В некоторых районах Харькова из-за проведения ремонтных работ будет отключение воды.


dozor.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 19.09.17 г.

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 22 (п. №1, стояк) до 17:00 19.09.17 г., ул. Академика Павлова, 162-а (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (стояк), ул. Светлая, 27-а (п. №2, стояк) до 20:00 19.09.17 г.

Новобаварский район: ул. Малогончаровская, 16, пр. Любови Малой (Постышева), 22 (стояк) до 20:00 19.09.17 г.

Основянский район: ул. Достоевского, 1-а (п. №2, стояк), пер. Подольский (ул. Гамарника), 15 (стояк) до 20:00 19.09.17 г.

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 161 (п. №4, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №3, стояк) до 20:00 19.09.17 г.

Холодногорский район: ул. Золочевская, 17 (стояк) до 17:00 19.09.17 г., пер. Верховский, 6 (стояк) до 20:00 19.09.17 г.

Шевченковский район: пер. Ровный, 3-3А, 6-9 (ч/с), пер. Фроловский, 1/3-17 (ч/с), ул. Песчаная, 5-9 (ч/с), наб. Песчаная, 2-12 (ч/с), ул. Ивановская, 1-45-а (ч/с), пер. Ивановский, 2-14 (ч/с), пер. Ровный, 4, ул. Песчаная, 3, 11, 13, ул. Ивановская, 10, 14, 22, 29, ул. Сумгаитская, 5 (п. №2), ул. Ахсарова, 13 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 40 (п. №1, стояк) до 17:00 19.09.17 г., ул. Деревянко, 3-в (п. №2, стояк) до 20:00 19.09.17 г.

Тэги:  вода, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.09 ЖКХ В понедельник часть домов старого центра, Холодной Горы и Баварии останется без воды: список адресов 15.09 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 15 сентября. Список адресов 14.09 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 14 сентября. Список адресов
 
 

Видео

В Харькове простились с Героем Советского Союза Фёдором Пуртовым
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 