Где в Харькове не будет воды 19 сентября. Список адресов

В некоторых районах Харькова из-за проведения ремонтных работ будет отключение воды.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район: ул. Академика Проскуры, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 19.09.17 г.
Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 22 (п. №1, стояк) до 17:00 19.09.17 г., ул. Академика Павлова, 162-а (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (стояк), ул. Светлая, 27-а (п. №2, стояк) до 20:00 19.09.17 г.
Новобаварский район: ул. Малогончаровская, 16, пр. Любови Малой (Постышева), 22 (стояк) до 20:00 19.09.17 г.
Основянский район: ул. Достоевского, 1-а (п. №2, стояк), пер. Подольский (ул. Гамарника), 15 (стояк) до 20:00 19.09.17 г.
Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 161 (п. №4, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №3, стояк) до 20:00 19.09.17 г.
Холодногорский район: ул. Золочевская, 17 (стояк) до 17:00 19.09.17 г., пер. Верховский, 6 (стояк) до 20:00 19.09.17 г.
Шевченковский район: пер. Ровный, 3-3А, 6-9 (ч/с), пер. Фроловский, 1/3-17 (ч/с), ул. Песчаная, 5-9 (ч/с), наб. Песчаная, 2-12 (ч/с), ул. Ивановская, 1-45-а (ч/с), пер. Ивановский, 2-14 (ч/с), пер. Ровный, 4, ул. Песчаная, 3, 11, 13, ул. Ивановская, 10, 14, 22, 29, ул. Сумгаитская, 5 (п. №2), ул. Ахсарова, 13 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 40 (п. №1, стояк) до 17:00 19.09.17 г., ул. Деревянко, 3-в (п. №2, стояк) до 20:00 19.09.17 г.
Гороскоп не будет склонять к поиску легких путей, наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Во всех сферах жизни – и в работе, и в быту, и даже в любви – окружающие будут склонны идти к своей цели не напролом, а используя всяческие хитроумные комбинации и многоступенчатые ходы.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без осадков.
19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать смайлик.
влажн.:
давл.:
ветер: