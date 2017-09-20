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20.09.2017  11:28   

В Харькове выделили дополнительные средства на поддержку ЖК, ЖСК и ОСМД

Из городского бюджета Харькова на поддержку домов ЖК, ЖСК и ОСМД дополнительно выделили более 4 млн грн.


moidom.kharkov.ua
Соответствующее решение было принято сегодня, 20 сентября, на сессии Харьковского городского совета.
 
Так, на капитальный ремонт жилых домов ЖСК, ЖК и ОСМД было выделено 2 млн грн, еще 2 млн грн - на текущий ремонт. На услуги по благоустройству придомовых территорий домов ЖСК, ЖК и ОСМД, в частности, на снос сухих и аварийных деревьев, выделено 190 тыс. грн; на приобретение детских игровых площадок для придомовых территорий ЖСК, ЖК и ОСМД - 49 тыс. грн; на проведение рекламно-информационной и организационной работы с целью содействия созданию ОСМД - 190 тыс. грн.
 
Отметим, что в городе действует программа поддержки ЖСК, ЖК и ОСМД, согласно которой работы в таких домах проводят на условиях софинансирования: 25% средств выделяют жители домов, а 75% - городской бюджет. 
 
В этом году на условиях софинансирования планируется отремонтировать 50 подъездов и 70 входных групп домов ЖК, ЖСК и ОСМД, в 15 домах планируется заменить лифты, а на придомовых территориях установить 28 спортивных и детских площадок. Этот план работ постоянно корректируется. Чтобы принять участие в программе поддержки, жителям кооперативов необходимо обратиться в Департамент жилищного хозяйства.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, бюджет, осмд, харьков, жск
 
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