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20.09.2017  16:54   

На Клочковской меняют водовод (ФОТО)

Ремонт изношенного участка магистрального трубопровода ведется бригадами КП «Харьковводоканал» на ул. Клочковской, 115.


city.kharkov.ua
Как сообщил сегодня, 20 сентября, заместитель директора Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Александр Шипков, замена водовода диаметром 500 мм будет проходить в пять этапов и продлится до конца ноября.
 
«На сегодняшний день работники предприятия заменили около 110 метров водовода. Сейчас происходит соединение уложенной сети с существующей», - отметил Александр Шипков.
 
Всего коммунальщики планируют заменить около 700 м старой стальной трубы на новую, полиэтиленовую, гарантийный срок службы которой - более 50 лет.
 
Отметим, что водовод на ул. Клочковской обеспечивает водоснабжением около 3,5 тыс. жителей микрорайона - от спуска Клочковского до ул. Херсонской. На время проведения ремонтных работ все дома подключены к резервной линии водоснабжения.
 
Как отметил Александр Шипков, всего в 2017 году на предприятии планируют заменить более 20 км сетей водоснабжения, из которых 16 км сетей уже переложено.
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, водоснабжение, водоканал, харьков, трубопровод
 
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