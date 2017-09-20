20.09.2017 18:49

В Харькове отремонтировали 450 кровель и десятки километров сетей

В Харькове к новому отопительному сезону 2017-2018 годов подготовили жилые дома и все объекты социально-культурной сферы.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 20 сентября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.

По его словам, к отопительному сезону подготовлены все жилые дома коммунальной формы собственности - 7862. В полном объеме готовы объекты социально-культурной сферы – школы, детские сады, больницы, учреждения культуры и спортивного направления. Небольшое отставание есть по подготовке ведомственного жилого фонда, но все замечания должны выполнить до 1 октября.

Алексей Богач отметил, что в рамках подготовки к зиме в городе на 413 кровлях провели текущий ремонт, еще 35 – отремонтировали капитально.

Специалисты КП «Харьковские тепловые сети» подготовили к работе в новом отопительном сезоне все восемь районных, 240 квартальных и локальных котельных, а также 1600 км сетей в двухтрубном исчислении. Были проведены гидравлические испытания, после которых заменили 8,2 км технически изношенных труб. Самые масштабные работы были проведены на улицах Лермонтовской и Натальи Ужвий, где заменили 700 м сетей, по ул. 23 Августа - 340 м, на пр. Тракторостроителей - 430 м. Сейчас работы продолжаются в Шевченковском районе, где заменят 900 м сетей, в Индустриальном районе, где установят 200 м современных труб, а также в Московском и Слободском районах. Замену сетей планируют завершить к концу сентября.

Директор департамента также сообщил, что специалисты КП «Харьковводоканал» полностью подготовили к новому отопительному сезону очистные сооружения комплексов водоподготовки «Донец» и «Днепр», а также комплексы биологической очистки «Диканевский» и «Безлюдовский». По его словам, планово-предупредительные ремонты были проведены на всех 21-й насосной станции в городе.

«Заменено 230 задвижек, отремонтировано более 2 тыс. водоразборных колонок в частном секторе, заменены 154 пожарных гидрантов. Объем выполненных работ по замене и санации водопроводных сетей в этом году в три раза превышает показатели прошлого года - 13 км против 4,5 км», - отметил Алексей Богач.

Также он сообщил, что в сентябре было заменено 500 м канализационных сетей по ул. Веринской и пр. Жуковского, а сейчас за счет средств городского бюджета реконструируют водопроводные сети на ул. Лесопарковой и ул. Рудика – от ул. Чкалова до Белгородского шоссе (протяженность - 1,6 км). Кроме того, в городе восстановили все 570 похищенных люков.

В рамках подготовки в новому отопительному сезону в Харькове капитально отремонтировали 220 тыс. кв. м и провели текущий ремонт 230 тыс. кв. м покрытия улично-дорожной сети, а также подготовили 158 единиц дорожной техники. Кроме того, капитально отремонтировали 27 трамваев и 65 троллейбусов.

Алексей Богач сообщил, что к началу холодов и осадков в городе заготовят 15 тыс. т соли и 18 тыс. т песка.

«Выполнены все плановые ремонты на путях, контактных сетях электротранспорта и тяговых подстанциях. Отремонтированы системы отопления на станциях метрополитена», - сообщил Алексей Богач.

Секретарь Харьковского городского совета Александр Новак попросил все коммунальные службы завершить подготовку города в кратчайшие сроки, где эта работа еще не окончена.