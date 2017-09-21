21.09.2017 08:06

Где в Харькове не будет воды 21 сентября. Список адресов

В некоторых районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



dozor.kharkov.ua

Так, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Чернышевская, 96 (п. №1) до 17:00 21.09.17 г.

Московский район: ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 23 до 14:00 21.09.17 г., пр. Тракторостроителей, 88, 90-б, Салтовское шоссе, 139-в, 139-г, ул. Академика Павлова, 162-а (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 25/71 (п. №А), 38-а (п. №3, стояк) до 20:00 21.09.17 г.

Новобаварский район: Григоровское шоссе (Комсомольское), 67 (стояк) до 17:00 21.09.17 г., ул. Малогончаровская, 16, ул. Камская, 2, ул. Молодежная (Песочин), 4-а до 20:00 21.09.17 г.

Холодногорский район: ул. Золочевская, 17 (стояк), ул. Холодногорская, 10 (п. №3) до 17:00 21.09.17 г., ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (п. №3, стояк), ул. Старопрудная, 14 (п. №1, стояк), пер. 2-й Таганский, 6 до 20:00 21.09.17 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 193, 197 (п. №12-15) до 14:00 21.09.17 г., пр. Людвига Свободы, 40 (п. №1, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №6, стояк) до 17:00 21.09.17 г., ул. Сумгаитская, 7 (п. №2), 9 (п. №4), пер. 23 Августа, 7 (стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №1, стояк) до 20:00 21.09.17 г.