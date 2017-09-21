21.09.2017 16:22

В Шевченковском районе ремонтируют кровлю многоэтажного дома

На крыше 14-этажки по улице 23 августа, 8, коммунальщики восстанавливают поврежденное покрытие. От времени на доме потрескался рубероид и разрушились парапеты.



dozor.kharkov.ua

После обследования крыши специалистами, за работу стали кровельщики.

«Как обычно, при капитальном ремонте, выполняется полный комплекс работ. Это снятие старого покрытия, снятие стяжки, устройство новой с уклонами, как это всё должно делаться. Всё это было сделано. Новое покрытие - это еврорубероид. Два слоя - подстилающий и верхний. Гарантия 15 лет минимум при нормальной эксплуатации. Это современный европейский материал», - говорит главный инженер КП «ХРСП» Александр Бондаренко.

Работы на объекте начались в июле. Много времени коммунальщики потратили на восстановление парапетов, которые пришлось делать заново.

«Сейчас вы уже можете видеть, в каком они техническом состоянии и на данный момент идут работы по установке металлоконструкций парапетов, примыканий, накрытие вентканалов, оголовков. Все идет полным ходом, работы в стадии завершения. Еще 2-3 дня и мы уходим на следующий объект», - сообщает главный инженер КП «ХРСП» Александр Бондаренко.

На сегодняшний день коммунальным предприятием «ХРСП» уже капитально отремонтировано 32 мягкие кровли из 47 запланированных. Это около 35 тысяч квадратных метров нового покрытия. Еще 15 мягких кровель в стадии выполнения. Что касается восстановления шиферных и металлических кровель, то предприятие отчитывается о выполненной работе на 18 объектах из 22, которые в планах предприятия на этот год.