21.09.2017 18:21

В городе реконструируют сквер за Госпромом

Масштабную реконструкцию планируется провести в сквере на пр. Независимости.



premier

Реконструкцию проведут в четыре этапа – начнут работы в районе Харьковского зоопарка и моста, потом благоустроят территорию возле фонтанов, возле памятника основателям Харькова, завершат реконструкцию возле стелы с государственным флагом Украины.

Сейчас рабочие реконструируют территорию сквера возле моста - обустраивают пешеходные дорожки и укладывают новую плитку. Там установят новые лавочки, уложат рулонный газон, оборудуют систему полива, установят игровой комплекс и обустроят площадку для выгула собак. Также рассматривается возможность оборудования в сквере спортплощадки.

Как сообщил заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Сергей Штанько, в парковой зоне реконструируют фонтаны и установят новую систему освещения.

«Очень важно сделать это место комфортным и безопасным. Будут благоустроены все зоны отдыха, установлены новые красивые парковые фонари, чтобы харьковчане могли отдыхать в сквере и вечером», - сказал Сергей Штанько.

Основную часть работ по реконструкции планируют выполнить в этом году, а завершить реконструкцию уже в следующем, 2018-м.