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21.09.2017  18:21   

В городе реконструируют сквер за Госпромом

Масштабную реконструкцию планируется провести в сквере на пр. Независимости.


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Реконструкцию проведут в четыре этапа – начнут работы в районе Харьковского зоопарка и моста, потом благоустроят территорию возле фонтанов, возле памятника основателям Харькова, завершат реконструкцию возле стелы с государственным флагом Украины.
 
Сейчас рабочие реконструируют территорию сквера возле моста - обустраивают пешеходные дорожки и укладывают новую плитку. Там установят новые лавочки, уложат рулонный газон, оборудуют систему полива, установят игровой комплекс и обустроят площадку для выгула собак. Также рассматривается возможность оборудования в сквере спортплощадки.
 
Как сообщил заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Сергей Штанько, в парковой зоне реконструируют фонтаны и установят новую систему освещения.
 
«Очень важно сделать это место комфортным и безопасным. Будут благоустроены все зоны отдыха, установлены новые красивые парковые фонари, чтобы харьковчане могли отдыхать в сквере и вечером», - сказал Сергей Штанько.
 
Основную часть работ по реконструкции планируют выполнить в этом году, а завершить реконструкцию уже в следующем, 2018-м.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  реконструкция, сквер, независимости, харьков
 
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