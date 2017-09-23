Где в Харькове не будет воды 23 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район: ул. Шишковская, 8, 10, 12, ул. Старошишковская, 10, ул. Лермонтовская, 38 (п. №3) до 20:00 23.09.17 г.
Московский район: ул. Тополева, 6-20 (ч/с) до 20:00 23.09.17 г., пр. Тракторостроителей, 128 (п. №2, стояк) до 17:00 24.09.17 г.
Немышлянский район: ул. Балканская, 21 (п. №2, стояк) до 20:00 23.09.17 г.
Новобаварский район: ул. Малогончаровская, 16 до 20:00 23.09.17 г.
Слободской район: ул. Ньютона, 127 (п. №3, стояк) до 20:00 23.09.17 г.
Холодногорский район: ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (п. №3, стояк) до 20:00 23.09.17 г.
Шевченковский район: пр. Победы, 66 (п. №7, стояк), 70 (п. №9, стояк), 74-г (п. №2, стояк), ул. Новопрудная, 4 (п. №2, стояк)до 20:00 23.09.17 г.
Сегодня звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове на выходных будет стоять облачная погода. Без осадков.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: