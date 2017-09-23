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23.09.2017  11:14   

Где в Харькове не будет воды 23 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


dozor.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Шишковская, 8, 10, 12, ул. Старошишковская, 10, ул. Лермонтовская, 38 (п. №3) до 20:00 23.09.17 г.

Московский район: ул. Тополева, 6-20 (ч/с) до 20:00 23.09.17 г., пр. Тракторостроителей, 128 (п. №2, стояк) до 17:00 24.09.17 г.

Немышлянский район: ул. Балканская, 21 (п. №2, стояк) до 20:00 23.09.17 г.

Новобаварский район: ул. Малогончаровская, 16 до 20:00 23.09.17 г.

Слободской район: ул. Ньютона, 127 (п. №3, стояк) до 20:00 23.09.17 г.

Холодногорский район: ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (п. №3, стояк) до 20:00 23.09.17 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 66 (п. №7, стояк),  70 (п. №9, стояк), 74-г (п. №2, стояк), ул. Новопрудная, 4 (п. №2, стояк)до 20:00 23.09.17 г.

Тэги:  вода, харьков
 
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