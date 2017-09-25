25.09.2017 09:42

Где в Харькове не будет воды 25 сентября. Список адресов

В некоторых районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



dozor.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Шишковская, 38, 40 (ч/с) до 20:00 25.09.17 г.

Московский район: пр. Тракторостроителей, 128 (п. №2, стояк), ул. Познанская, 12 (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 23 (стояк) до 17:00 25.09.17 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №6, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 27 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 160-б (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 34 (п. №2) до 20:00 25.09.17 г.

Новобаварский район: ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 25.09.17 г., ул. Власенко, 22 (п. №1, спаренный стояк), ул. Коростельская, 4-31 (ч/с) до 20:00 25.09.17 г.

Основянский район: ул. Макеевская, 3-52 (ч/с), ул. Азербайджанская, 5-15/18 (ч/с), ул. Петра Ширяева, 1/19-25 (ч/с), въезд 3-й Макеевский, 1-20 (ч/с), ул. Родниковая, 1/45-69 (ч/с), ул. Макеевская, 4, ул. Макеевская, 53, ул. Азербайджанская, 32, 32-а, 34, 34-а до 17:00 25.09.17 г., пер. Лопатинский, 15-18 (п. №1) до 20:00 25.09.17 г.

Слободской район: проезд Садовый, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 25.09.17 г.

Холодногорский район: ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (п. №3, стояк), ул. Холодногорская, 9 (п. №1, стояк) до 17:00 25.09.17 г., ул. Волонтерская (Социалистическая), 64 (п. №1, стояк) до 20:00 25.09.17 г.

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 34 (п. №4, стояк), ул. Динамовская, 2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 25.09.17 г., пр. Победы, 70 (п. №9, стояк), ул. Новопрудная, 4 (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №2, стояк), пр. Победы, 66 (п. №7, стояк), ул. Клочковская, 191 (п. №2, стояк) до 20:00 25.09.17 г.