22.11.2017 10:11

Где в Харькове не будет воды 22 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: пер. 1-й Лесопарковский, 5 (п. №4, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №5, стояк) до 20:00 22.11.17 г.

Московский район: ул. Героев Труда, 32 (стояк) до 20:00 22.11.17 г.

Немышлянский район: пр. Петра Григоренко, 19 (п. №3, стояк) до 20:00 22.11.17 г.

Новобаварский район: ул. Козюлинская, 25-а-39 (ч/с), ул. Дудинской (Нариманова), 9, пер. Рабкоровский, 2-29 (ч/с) до 20:00 22.11.17 г., Григоровское шоссе (Комсомольское), 49-а (п. №1, стояк) до 20:00 23.11.17 г.

Основянский район: ул. Достоевского, 1-а (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 78 (п. №4, стояк) до 20:00 22.11.17 г.

Шевченковский район: ул. Тобольская, 52, ул. Есенина, 12 (п. №2), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 72 (п. №1, стояк) до 17:00 22.11.17 г., ул. Ахсарова, 13 (п. №6, стояк), ул. Клочковская, 274 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 163-173 (ч/с) до 20:00 22.11.17 г.