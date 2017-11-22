22.11.2017 19:58

Харьковские коммунальщики ремонтируют подъезды по улице Ломоносова

В ряде подъездов двухэтажных домов по улице Ломоносова, 35-А, Б и В несколько бригад строителей обновляют покрытие на потолке и стенах.



izvestia.kharkov

Эти дома так называемого старого жилого фонда и ремонта подъезды здесь не видели не один десяток лет.

«Дома по улице Ломоносова, 35-А, Б и В были построены практически 100 лет назад. Понятно, что за годы эксплуатации они пришли в негодность. Здесь дома в довольно плохом состоянии. В этом году люди обратились на приёме к Игорю Александровичу Терехову с просьбой о ремонте подъездов. Во всех домах, по этим адресам, они будут отремонтированы. В прошлом году здесь была произведена замена водосточных труб, были ремонты цоколей. Планируется и дальше вкладывать деньги в эти дома и приводить их в нормальное состояние», - информирует директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.

За несколько недель работы, добавляет Богдан Долина, коммунальщики уже провели обновления в трех подъездах одного из трех домов. Во всех остальных пока работают. Всего во время ремонта новый вид получит 10 подъездов. Примерный срок завершения работ, по словам коммунальщиков, середина декабря.

«В следующем году здесь продолжится текущий ремонт кровли, планируется рассмотреть вопрос по ремонту отмостки данных домов. Будет рассмотрен вопрос восстановления некоторых элементов фасада», - сообщает Богдан Долина.