 
Главная Новости ЖКХ В Харькове благоустраивают дворы жилых домов
23.11.2017  12:03   

В Харькове благоустраивают дворы жилых домов

Снос аварийных деревьев проводят сегодня, 23 ноября, во дворе дома по ул. Новгородской, 20 в Шевченковском районе.


// city.kharkov.ua

Как сообщила заместитель начальника Шевченковского филиала КП «Харьковблагоустройство» Наталья Говор, накануне от жильцов дома №20 в Городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62» поступила заявка о том, что упало дерево. При осмотре территории коммунальщики выявили 18 аварийных деревьев, которые сегодня снесут.

«Силами бригад озеленения мы сносим аварийные деревья, если они небольшие, обрезаем сухие ветки, дробим их. Если необходимо снести большие деревья, то привлекаем подрядные организации с вышкой», - отметила Наталья Говор.

Также коммунальщики на ул. Новгородской, 20 провели обрезку сухих веток на 30 деревьях. Всего с начала года в Шевченковском районе снесли около 700 аварийных деревьев и еще на двух тысячах обрезали сухие ветки.

По словам Натальи Говор, в 2018 году в районе планируется посадить 250 молодых деревьев.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  благоустройство, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.10 Общество В центре Харькова тысячи деревьев оснастили системой прикорневого полива 04.10 ЖКХ В Шевченковском районе Харькова комплексно благоустраивают дворы   11.08 ЖКХ В Слободском районе Харькова провели уборку территории
 
 

Видео

Геннадий Кернес поздравил представителей Молодежного совета с двухлетием
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 