24.11.2017 10:10

Где в Харькове не будет воды 24 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Сегодня

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Роганская, 6, 8, 10, 12, 14, 16 (ч/с) до 14:00 24.11.17 г., ул. Грицевца, 33-а до 20:00 24.11.17 г.

Киевский район: пл. Конституции, 2/2, 16, ул. Кооперативная, 13/2, пр. Московский, 2/2, пер. Армянский, 1/3 до 17:00 24.11.17 г.

Московский район: ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 54 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 40-б (стояк) ул. Валентиновская (Блюхера), 64 (п. №2)до 20:00 24.11.17 г.

Новобаварский район: Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №1, стояк), ул. Кибальчича, 21 (п. №2, стояк) до 20:00 24.11.17 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 170 (кор. №1, п. №3, стояк) до 20:00 24.11.17 г.

Слободской район: ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №3, стояк) до 20:00 24.11.17 г.

Холодногорский район: ул. Целинная, 15-33 (ч/с), ул. Дмитрия Вишневецкого (Днепропетровская), 1-9 (ч/с), въезд 2-й Самаркандский, 2-12 (ч/с), пер. Дальневосточный, 1-25/8 (ч/с) до 20:00 24.11.17 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 65-б, ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 1-б (п. №2, стояк) до 17:00 24.11.17 г., пр. Победы, 76 (п. №3) до 20:00 24.11.17 г., ул. Клочковская, 163-173 (ч/с), ул. Деревянко, 3 (ч/с), въезд Шелковичный, 1-20 (ч/с), ул. Кипарисовая, 7 (ч/с), ул. Деревянко, 1 до 20:00 24.11.17 г.