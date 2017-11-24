Водоканал ликвидирует порыв в районе Конного рынка

Около пяти часов утра 24 ноября в водопроводной системе Харькова произошел гидроудар.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в результате гидроудара произошел порыв водопровода диаметром 600 мм на площади Защитников Украины, 2.
В КП «Харьковводоканал» сообщили, что по состоянию на 7:00 24 октября повреждение локализовано, в настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.
«Причина возникновения порыва будет определена после установленного дефекта согласно графиков работы водопроводных сетей в данной зоне повреждения. Гидравлических ударов обнаружено не было», - отметил директор Комплекса «Харьковводоснабжение» Владлен Волков.
Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать его ярким и запоминающимся.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
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