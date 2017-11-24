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24.11.2017  11:29   

Водоканал ликвидирует порыв в районе Конного рынка

Около пяти часов утра 24 ноября в водопроводной системе Харькова произошел гидроудар.


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Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в результате гидроудара произошел порыв водопровода диаметром 600 мм на площади Защитников Украины, 2.

В КП «Харьковводоканал» сообщили, что по состоянию на 7:00 24 октября повреждение локализовано, в настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.

«Причина возникновения порыва будет определена после установленного дефекта согласно графиков работы водопроводных сетей в данной зоне повреждения. Гидравлических ударов обнаружено не было», - отметил директор Комплекса «Харьковводоснабжение» Владлен Волков.
 

Тэги:  вода, порыв, харьковводоканал, харьков
 
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