24.11.2017 11:29

Водоканал ликвидирует порыв в районе Конного рынка

Около пяти часов утра 24 ноября в водопроводной системе Харькова произошел гидроудар.



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Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в результате гидроудара произошел порыв водопровода диаметром 600 мм на площади Защитников Украины, 2.

В КП «Харьковводоканал» сообщили, что по состоянию на 7:00 24 октября повреждение локализовано, в настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.



«Причина возникновения порыва будет определена после установленного дефекта согласно графиков работы водопроводных сетей в данной зоне повреждения. Гидравлических ударов обнаружено не было», - отметил директор Комплекса «Харьковводоснабжение» Владлен Волков.

