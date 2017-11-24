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24.11.2017  18:42   

На Дергачевском полигоне ТБО проводят подготовительные работы (ФОТО)

Подготовительные земельные работы, необходимые для сооружения уникального для Украины мусороперерабатывающего комплекса, идут сейчас на Дергачевском полигоне ТБО.


city.kharkov.ua
Как рассказал сегодня, 24 ноября, директор КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» Николай Скляров, для строительства комплекса необходимо расширение полигона еще на 34 га. Сейчас идут работы на 17 га, где будет расположен новый полигон. Рядом ведутся работы по подготовке площадки для установки необходимого оборудования самого мусороперерабатывающего комплекса, включающего в себя пункт сортировки мусора, сбора полигонного газа и переработки его в электроэнергию.
 
Как отметил Николай Скляров, на строящемся полигоне система сбора газа будет монтироваться сразу. Если консультирующая немецкая фирма посчитает рациональным, то будет также создана система для переработки отходов в минеральные удобрения.
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  мусор, полигон, комплекс, харьков, дергачи
 
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