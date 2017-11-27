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27.11.2017  15:44   

На Салтовке предпринимателей оштрафовали за неубранную листву

Соблюдение правил благоустройства прилегающей территории предприятий и организаций сегодня, 27 ноября, проинспектировали в Московском районе.


// city.kharkov.ua

Как сообщила начальник инспекции по благоустройству и экологии города Харькова Департамента коммунального хозяйства Ольга Еремина, согласно правил благоустройства города, организации, предприятия, учреждения, а также субъекты хозяйственной деятельности должны содержать в надлежащем состоянии прилегающую территорию в радиусе 20 метров. В частности, убирать по периметру мусор и листья, а также вовремя вывозить контейнер с бытовыми отходами. В случае выявления подобных нарушений инспекторы дают три дня на устранение недостатков, в противном случае нарушителям грозит штраф.

Сегодня инспекторы повторно проверили благоустройство территории вокруг гаражного кооператива по ул. Бучмы, 42, где ранее были выявлены нарушения - не убрана листва и бросовый мусор по периметру объекта.

«Мы указали председателю гаражного кооператива на нарушения и дали три дня на их устранение. Он, к сожалению, меры не принял, поэтому сегодня мы на него составили протокол, который передадим на рассмотрение городской административной комиссии, где будут вынесены в отношении субъекта штрафные санкции», - отметила Ольга Еремина.

По ее словам, за нарушение правил благоустройства юридические лица платят штраф от 850 грн до 1700 грн, физические - от 360 грн до 1360 грн.

Подобные рейд инспекция департамента проводит по городу ежедневно. По итогам проверок, только за последние три месяца в Харькове было составлено около 60 протоколов о нарушении правил благоустройства. Всем нарушителям грозит штраф.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  благоустройство, харьков
 
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