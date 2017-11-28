28.11.2017 15:27

Водоканал заменил более трех километров труб в Шевченковском районе

В частности, 28 ноября, специалисты предприятия осуществляют замену технически изношенного участка водовода диаметром 600 мм по улице Клочковской.



//vodokanal.kharkov.ua

На данном участке планируется переложить 260 метров водовода, сообщил заместитель директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.



«Бригады предприятия проводят замену изношенных стальных труб на полиэтиленовые, гарантийный срок службы которых более 50 лет. На данный момент уже осуществлена перекладка половины участка и оставшиеся работы будут завершены до 20 декабря. На время проведения ремонтных работ все абоненты подключены к резервной линии водоснабжения», - пояснил Николай Завада.



По его словам, также до конца декабря планируется завершить масштабные работы по перекладке водовода диаметром 1 тыс. мм по улице Деревянко.



Всего с начала 2017 года в Шевченковском районе было заменено более 2,6 км технически изношенных наружных сетей водоснабжения.