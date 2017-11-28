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28.11.2017  18:49   

В Харькове реконструируют бывшее общежитие

Бывшее общежитие по улице Астрономической, 15 харьковские коммунальщики в буквальном смысле слова спасали от разрушения.


dozor.kharkov.ua
В многоэтажке отремонтировали кровлю, укрепили стены и проводят капремонт душевых и стиральных комнат, которые будут готовы к концу декабря. 
 
«В результате длительной эксплуатации гидроизоляция данных помещений была нарушена, трубопроводы текли, в результате стали разрушаться стены наружные. Что несло угрозу, возможное травмирование людей и вообще разрушение здания. Поэтому были приняты Департаментом жилищного хозяйства решительные меры. В первую очередь была отремонтирована кровля всего здания», - рассказывает главный инженер КП «ХРСП» Александр Бондаренко.
 
Боковые стены здания были восстановлены и утепленные, в комнатах общего пользования установлены новые пластиковые окна. К проблеме подошли комплексно, добавляет Александр Бондаренко, так в городе уже много лет и подходят к ремонту жилого фонда. Силами коммунального предприятия были проведены и другие ремонты по Харькову.
 
«Это 55 кровель жилых домов, в стадии завершения, 24 это шиферные и металлические кровли, 9 домов подобных этому. Это комплексные работы с заменой перекрытий, ремонт стен, помещений общего пользования и так далее. Вот это все идет к завершению», - сообщает рассказывает главный инженер КП «ХРСП» Александр Бондаренко.

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Тэги:  общежитие, реконструкция, ремонт, харьков
 
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