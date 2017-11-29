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29.11.2017  15:58   

Школу, садик и 27 домов отключат от отопления на Немышле

В последний день ноября в Немышлянском районе ХТС проведет ремонтные работы.


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С 8:00 30 ноября до 8:00 1 декабря отключат отопление и горячую воду в 27 жилых домах, одной школе, одном детском учреждении и одном ведомстве, находящимся на участке, ограниченноем улицей Рыбалко, Московским проспектом и улицей Пожарского.

Как сообщили в КП ХТС, отключение проводится на период замены участка тепломагистрали ТМ-96 под железнодорожными путями.

Источник:   ХТС
 Тэги:  отключение, отопление, харьков
 
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