29.11.2017 15:58

Школу, садик и 27 домов отключат от отопления на Немышле

В последний день ноября в Немышлянском районе ХТС проведет ремонтные работы.



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С 8:00 30 ноября до 8:00 1 декабря отключат отопление и горячую воду в 27 жилых домах, одной школе, одном детском учреждении и одном ведомстве, находящимся на участке, ограниченноем улицей Рыбалко, Московским проспектом и улицей Пожарского.



Как сообщили в КП ХТС, отключение проводится на период замены участка тепломагистрали ТМ-96 под железнодорожными путями.