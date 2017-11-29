Школу, садик и 27 домов отключат от отопления на Немышле

В последний день ноября в Немышлянском районе ХТС проведет ремонтные работы.
С 8:00 30 ноября до 8:00 1 декабря отключат отопление и горячую воду в 27 жилых домах, одной школе, одном детском учреждении и одном ведомстве, находящимся на участке, ограниченноем улицей Рыбалко, Московским проспектом и улицей Пожарского.
Как сообщили в КП ХТС, отключение проводится на период замены участка тепломагистрали ТМ-96 под железнодорожными путями.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения промежуточных итогов. Если результаты не соответствуют ожиданиям, время задуматься: в правильном ли направлении вы идете?
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь). Слабый туман. Местами по области гололед. На дорогах местами гололедица.
29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства.
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