Где в Харькове не будет воды 30 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район: ул. Шишковская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 30.11.17 г.
Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-б (п. №3, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а, 40-а (п. №1), ул. Академика Павлова, 146 (п. №3, стояк), ул. Познанская, 11-б (п. №3, стояк) до 20:00 30.11.17 г.
Немышлянский район: пр. Московский, 144/2 до 17:00 30.11.17 г.
Основянский район: пр. Московский, 2/2 (п. №9, стояк), ул. Руставели, 16/18 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 86 (стояк) до 20:00 30.11.17 г.
Слободской район: пр. Гагарина, 173-в (п. №2, стояк) до 20:00 30.11.17 г.
Шевченковский район: пр. Независимости (Правды), 1 до 17:00 30.11.17 г., пр. Людвига Свободы, 58 (п. №2) до 18:00 30.11.17 г., ул. Клочковская, 163-173 (ч/с), ул. Ахсарова, 13 (п. №10-13) до 20:00 30.11.17 г.
Осторожнее в желаниях и поступках: непредсказуемость, спонтанность и максимализм во всем – звездный «подарок» на сегодняшний день.
Последний осенний день будет пасмурным и промозглым. Ночью и утром небольшой дождь с мокрым снегом, гололед, на дорогах гололедица.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
влажн.:
давл.:
ветер: