«Харьковводоканал» рекомендует своевременно передавать показания приборов учета

Для проведения корректных начислений за услуги водоснабжения и водоотведения КП «Харьковводоканал» рекомендует абонентам передавать показания приборов учета до 20 числа текущего месяца.
Как сообщил директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак, постановлением Кабинета Министров Украины №633 от 30 августа были внесены изменения в порядок приема показаний приборов учета у абонентов коммунальных служб.
«На законодательном уровне установлен порядок передачи показаний приборов учета воды. Каждый абонент обязан до 20 числа текущего месяца передать показания приборов учета. Если показания в КП «Харьковводоканал» переданы не были, то абоненту автоматически производятся начисления по установленной норме потребления воды в соответствии с количеством прописанных жильцов. После передачи показаний в следующем месяце будет произведен перерасчет и указаны суммы в соответствии с фактическими показателями приборов учета», - отметил Тарас Грущак.
По его словам, на сегодняшний день существует несколько различных способов передачи показаний приборов учета воды.
«Самый надежный и простой - через личный кабинет на официальном сайте предприятия. Он гарантирует передачу показаний без ожиданий на телефонной линии», - пояснил Тарас Грущак.
Также абоненты могут указывать объемы потребления воды в платежках ЕРЦ «Мегабанк», по многоканальному телефону (057) 707-57-57 call-центра предприятия, по круглосуточному телефону для приема показаний водомеров (057) 707-58-51 и по специальному номеру «Viber»: (050) 355-12-12 (этот номер предназначен только для приема показаний в формате сообщений).
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