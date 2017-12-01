Где в Харькове не будет воды 1 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район: ул. Шишковская, 6 (п. №1, стояк), ул. Ярослава Мудрого, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 01.12.17 г.
Московский район: ул. Маршала Батицкого, 27 (п. №3), пр. Тракторостроителей, 95 (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 01.12.17 г.
Немышлянский район: проезд Стадионный, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 01.12.17 г.
Основянский район: ул. Достоевского, 2 до 20:00 01.12.17 г.
Слободской район: пр. Гагарина, 173-в (п. №2, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 01.12.17 г.
Шевченковский район: ул. Клочковская, 163-173 (ч/с) до 20:00 01.12.17 г., ул. Шекспира, 12 (п. №1-2) до 20:00 02.12.17 г.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Первый зимний день будет облачным, дождливым и теплым. Утром туман, видимость 200-500 м. Днем порывы ветра до 15-24 м/с.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
влажн.:
давл.:
ветер: