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01.12.2017  10:10   

Где в Харькове не будет воды 1 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Сегодня

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Шишковская, 6 (п. №1, стояк), ул. Ярослава Мудрого, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 01.12.17 г.

Московский район: ул. Маршала Батицкого, 27 (п. №3), пр. Тракторостроителей, 95 (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 01.12.17 г.

Немышлянский район: проезд Стадионный, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 01.12.17 г.

Основянский район: ул. Достоевского, 2 до 20:00 01.12.17 г.

Слободской район: пр. Гагарина, 173-в (п. №2, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 01.12.17 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 163-173 (ч/с) до 20:00 01.12.17 г., ул. Шекспира, 12 (п. №1-2) до 20:00 02.12.17 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  водоснабжение, водоканал, харьков
 
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