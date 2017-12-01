01.12.2017 13:47

Коммунальщики продолжают утеплять дома харьковчан

Герметичность - это один из главных факторов, который позволяет сохранять тепло, особенно в зимнее время.



dozor.kharkov.ua

Жители пятиэтажки по улице Косарева, 44, что в Индустриальном районе, сообщили в городскую информационно-диспетчерскую службу о необходимости в закрытии контура своего подъезда.

«Данная заявка поступила на телефон «горячей линии» 15-62, была отработана службами «Жилкомсервиса» и передана в работу специализированным бригадам», - рассказывает заместитель директора по строительству КП «Харьковжилстрой» Александр Бойко.

Сепцбригада взялась за работу. Отсутствующее стекло в окне подъезда, на пятом этаже, заменят на поликарбонат. Этот материал, говорят коммунальщики, имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, с ним легко работать и, по сравнению со стеклом, он не такой травмоопасный. Перед тем, как вставить панель, рабочие обработали контур окна, закрыв все щели, а затем закрепили сам поликарбонат. По этому адресу коммунальщики установили и решетки на вентиляционные каналы из подвала, чтобы туда не имели возможности попасть нежелательные гости.

«На данный момент в городе Харькове выполнены работы по закрытию контуров в 2150 домах и работы еще ведутся. На данный момент мы имеем 300 заявок. В основном это остекление и ремонт входных дверей. Так же еще бывает закрытие слуховых окон, закрытие продухов», - информирует заместитель директора по строительству КП «Харьковжилстрой» Александр Бойко.

Те объекты, которые есть на сегодня, коммунальщики планируют завершить в течение двух недель, и добавляют, что работы не прекращаются, ведь списки заявкам пополняются.