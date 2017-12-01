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01.12.2017  17:30   

Несколько микрорайонов на Салтовке останутся без тепла и горячей воды

4 декабря с 8:00 до 17:00 будут отключены горячая вода и отопление на участке, ограниченном улицами Светлой, Валентиновской, Широнинцев, Героев Труда и проспектом Тракторостроителей.


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Как рассказали в КП ХТС, будут проводиться ремонтные работы на участке тепломагистрали ТМ-52 по улице Валентиновской 37/128.

В связи с этим прекратиться подача тепла и горячего водоснабжения в 86 жилых домов, 4 школы, 3 детских учреждения, 17 ведомств.

Тэги:  отключение, отопление, харьков
 
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