01.12.2017 17:30

Несколько микрорайонов на Салтовке останутся без тепла и горячей воды

4 декабря с 8:00 до 17:00 будут отключены горячая вода и отопление на участке, ограниченном улицами Светлой, Валентиновской, Широнинцев, Героев Труда и проспектом Тракторостроителей.



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Как рассказали в КП ХТС, будут проводиться ремонтные работы на участке тепломагистрали ТМ-52 по улице Валентиновской 37/128.



В связи с этим прекратиться подача тепла и горячего водоснабжения в 86 жилых домов, 4 школы, 3 детских учреждения, 17 ведомств.