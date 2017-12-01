Несколько микрорайонов на Салтовке останутся без тепла и горячей воды

4 декабря с 8:00 до 17:00 будут отключены горячая вода и отопление на участке, ограниченном улицами Светлой, Валентиновской, Широнинцев, Героев Труда и проспектом Тракторостроителей.
Как рассказали в КП ХТС, будут проводиться ремонтные работы на участке тепломагистрали ТМ-52 по улице Валентиновской 37/128.
В связи с этим прекратиться подача тепла и горячего водоснабжения в 86 жилых домов, 4 школы, 3 детских учреждения, 17 ведомств.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Первый зимний день будет облачным, дождливым и теплым. Утром туман, видимость 200-500 м. Днем порывы ветра до 15-24 м/с.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
влажн.:
давл.:
ветер: