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04.12.2017  10:10   

Где в Харькове не будет воды 4 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Северина Потоцкого, 20 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 04.12.17 г.

Киевский районул. Шишковская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 04.12.17 г.

Московский районул. Гвардейцев Широнинцев, 5 (п. №3, стояк), 18-а (п. №4, стояк), ул. Бучмы (Уборевича), 50 (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 19 (п. №4, стояк), ул. Родниковая, 15 (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 40-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-а (п. №1) до 20:00 04.12.17 г.

Новобаварский районул. Пятисотницкая, 22 до 20:00 04.12.17 г.

Основянский районМерефянское шоссе, 28 (п. №4, стояк) до 20:00 04.12.17 г.

Слободской районпр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №14, стояк) до 20:00 04.12.17 г.

Холодногорский районул. Славянская, 4 (п. №1, стояк), ул. Сергея Борзенко, 7 до 20:00 04.12.17 г.

Шевченковский район: ул. Шекспира, 12 (п. №1, стояк), пр. Победы, 56 (п. №6, стояк)  до 17:00 04.12.17 г., ул. Клочковская, 163-173 (ч/с),  ул. Котельниковская, 11 (п. №1), пр. Победы, 74-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 64 (п. №12, стояк) до 20:00 04.12.17 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
 
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