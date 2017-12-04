Где в Харькове не будет воды 4 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район: ул. Северина Потоцкого, 20 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 04.12.17 г.
Киевский район: ул. Шишковская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 04.12.17 г.
Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 5 (п. №3, стояк), 18-а (п. №4, стояк), ул. Бучмы (Уборевича), 50 (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 19 (п. №4, стояк), ул. Родниковая, 15 (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 40-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-а (п. №1) до 20:00 04.12.17 г.
Новобаварский район: ул. Пятисотницкая, 22 до 20:00 04.12.17 г.
Основянский район: Мерефянское шоссе, 28 (п. №4, стояк) до 20:00 04.12.17 г.
Слободской район: пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №14, стояк) до 20:00 04.12.17 г.
Холодногорский район: ул. Славянская, 4 (п. №1, стояк), ул. Сергея Борзенко, 7 до 20:00 04.12.17 г.
Шевченковский район: ул. Шекспира, 12 (п. №1, стояк), пр. Победы, 56 (п. №6, стояк) до 17:00 04.12.17 г., ул. Клочковская, 163-173 (ч/с), ул. Котельниковская, 11 (п. №1), пр. Победы, 74-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 64 (п. №12, стояк) до 20:00 04.12.17 г.
День будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что шансы на решение любых вопросов очень высоки, особенно, если направить энергию в нужное русло!
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: