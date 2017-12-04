04.12.2017 17:15

В Украине хотят отказаться от бумажных квитанций за коммуналку

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в котором чиновники хотят, чтобы украинцы оплачивали за коммунальные услуги в сети интернет. Вместо бумажных квитанций - электронные счета, на которых будет указана информация о предоставлении услуги, объемы потребления и стоимость.



dozor.kharkov.ua

Если закон, предложенный правительством, примут, по почте счета за коммунальные услуги рассылать не будут, и их в таком виде можно будет получить только по требованию потребителя. Электронные квитанции станут доступными даже со смартфона. Оплата за коммунальные услуги будет осуществляться с помощью безналичных расчетов через терминалы или в сети интернет. В «Харьковских теплосетях» рассказывают, что оплата через интернет уже существует в свободном доступе.

«Уже не новость, что при помощи электронных средств «Харьковские тепловые сети» принимают платежи. Способы различные, один из них это через электронный кабинет, в котором можно зарегистрироваться. При наличии пластиковой карты и электронного счета. В электронном кабинете помимо платежа, можно еще и оставлять данные по приборам учета за отчетный период и в этом же электронном кабинете сделать оплату. Либо на сайте «Харьковских тепловых сетей» без регистрации в электронном кабинете есть возможность оплатить, опять же с электронной карты при наличии электронного счета. Вот такими способами оплачивать можно. Они удобные, но мы не прощаемся с теми способами, которые уже многие годы обеспечивают прием платежей», - рассказывает заместитель генерального директора КП «Харьковские тепловые сети» с тепло-сбытовой работы Сергей Медведев.

Это в Теплосетях подразумевают обычные бумажные квитанции, говорят, для людей старшего возраста - только они удобны и понятны. А для предприятия крайне важно, чтобы их абоненты платили, в какой способ - их дело.

Уже накопленные долги коммунальщики предлагают реструктуризировать. Это можно сделать в любом отделении филиала КП «Харьковские тепловые сети». Заключается договор, согласно которому можно распределить выплату суммы долга на 5 лет.