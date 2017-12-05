05.12.2017 13:49

В Киевском районе убирают аварийные деревья

Аварийные и опасные деревья убирают и готовят место для молодых. Коммунальщики выполняют работу по сносу и кронированию стволов. Это происходит в соответствии с планом, который составляли специалисты СКП «Харьковзеленстрой».



dozor.kharkov.ua

В Киевском районе города, по улице Академика Проскуры коммунальщики сносят деревья, находящиеся в аварийном состоянии. А какие нужно - кронируют.

«Первоначально, прежде чем составляем план, мы проходим все улицы, смотрим все деревья, сухостойность. Или бывают форс-мажорные обстоятельства - сбила машина или ветер поломал. Смотрим нюансы и потом составляем план-график», - рассказывает начальник СКП «Харьковзеленстрой» Киевского района Виктор Серый.

На данном объекте работают коммунальщики согласно плана-графика. Здесь уже кронировали 3 клена и планируют снести 7 деревьев. И объем работы еще есть - в перечне 117 деревьев, которые должны убрать до конца этого года. Место не будет пустовать, говорят зеленстроевцы, ведь здесь вместо старых деревьев появятся молодые. Так в течение 2017года, по Киевскому району уже высадили около 400.

«Самая лучшая приживаемость деревьев в городе или клен или липа. Здесь, как мы видим, растет клен серебристый, вот дальше немножко, растет клен остролистный. По всей вероятности мы будем садить клен остролистный вместо снесенных серебристых», - информирует начальник СКП «Харьковзеленстрой» Киевского района Виктор Серый.

Те же аварийные деревья что снесли, коммунальщики используют для отопления оранжереи СКП «Харьковзеленстроя», где зимой выращивают цветы, из которых уже весной, будут создавать клумбы.