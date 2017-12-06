06.12.2017 10:11

Где в Харькове не будет воды 6 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Зубарева, 49-а (п. №2, стояк) до 20:00 06.12.17 г.

Киевский район: пр. Жуковского, 1 (п. №5, стояк) до 17:00 06.12.17 г., ул. Академика Проскуры, 9, ул. Шишковская, 8-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 06.12.17 г.

Московский район: Салтовское шоссе, 159/84 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №7, стояк). ул. Академика Павлова, 140-а (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 39-а (п. №1) до 20:00 06.12.17 г.

Новобаварский район: пр. Любови Малой (Постышева), 2-в (п. №2, стояк), ул. Кибальчича, 29 (п. №6), ул. Тимирязева, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 06.12.17 г.

Слободской район: ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 06.12.17 г.

Холодногорский район: пер. 1-й Золочевский, 1 (п. №2, стояк) до 17:00 06.12.17 г., ул. Старопрудная, 4 (п. №2, стояк), пер. Резниковский, 1 (п. №3, стояк) до 20:00 06.12.17 г.

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 34 (п. №9, стояк) до 17:00 06.12.17 г., пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк) до 18:00 06.12.17 г., пр. Победы, 74-б (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 42 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 22 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 163-173 (ч/с), пер. Отакара Яроша, 9, ул. Котельниковская, 11 до 20:00 06.12.17 г.