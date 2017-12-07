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07.12.2017  10:11   

Где в Харькове не будет воды 7 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 9 (стояк) до 17:00 07.12.17 г., ул. Шишковская, 8-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 9, 9-а, ул. Шишковская, 6, 8, 10, 12 до 20:00 07.12.17 г.

Московский район: ул. Героев Труда, 32-а (п. №6, стояк) до 17:00 07.12.17 г., пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №1, стояк) до 20:00 08.12.17 г.

Немышлянский район: пр. Московский, 144/2 до 17:00 07.12.17 г.

Новобаварский район: ул. Электрическая, 1-6 (ч/с), ул. Кибальчича, 29 (п. №4, стояк) до 20:00 07.12.17 г.

Слободской район: пр. Петра Григоренко, 41 (п. №5, стояк) до 20:00 07.12.17 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк) до 18:00 07.12.17 г., ул. Деревянко, 42 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 163-173 (ч/с), пер. Отакара Яроша, 9, ул. Котельниковская, 11, ул. Армейская, 67-148 (ч/с), ул. Артиллерийская, 2-44 (ч/с), пер. Солдатский, 3-20 (ч/с), ул. Ахсарова, 23, 23-а до 20:00 07.12.17 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
 
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