07.12.2017 10:35

На ХТЗ и Рогани часть домов останется без воды: список адресов

С 24:00 7 декабря до 10:00 9 декабря будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, расположенных в Индустриальном районе.



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Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на водоводе D = 800 мм по улице Роганской, 145-а.

Воды не будет по адресам:

ул. Тархова, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 11 (ЦТП котельная №5), 13, 15 (магазин, церковь),

пр. Московский, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 296-а (детский сад №407), 296-б, 298, 298-а (детский сад №463), 300, 302, 302-а, 304, 304-а, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 318-а (школа №155),

ул. Пятихатская, 5 (СТО №1), 9 (СТО №2), 11 (котельная №6),

рынок «Східна брама»,

ГРС-3 (газовое хазяйство),

ул. Мира, 13 (гаражи),

ул. Ростовская, 3, 3-а, (ТРС), 5, 7, 9,

б-р Грицевца, 2-а (супермаркет «Велика кишеня»), 3, 3-б (магазин «АТБ»), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

рынок «1-й километр»,

ул. Большая Кольцевая, 4, 6, 8, 12 (школа №168), 14, 14-а (детский сад №438), 16, 16-а, 116,124, 126, 126-а, 128, 130, 132, 134, 136, 136-а, 138.