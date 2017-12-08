08.12.2017 10:10

Где в Харькове не будет воды 8 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Сегодня

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. 12 Апреля, 9 (п. №1) до 17:00 08.12.17 г., ул. Тархова 1, 2, 3, 4, 13, 5, 6, 7, 8, 9, пр. Московский, 294, 296, 296-б, 298, 300, 302, 302-а, 304, 304-а, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 286, 288, 290, 292, ул. Ростовская 3, 5, 7, 9, б-р Грицевца, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ул. Большая Кольцевая, 4, 6, 8, 14, 16, 116, 136, 136-а, 138, 124, 126, 128, 130, 132, 134 до 08:00 09.12.17 г.

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 9 (спаренный стояк) до 17:00 08.12.17 г., ул. Шишковская, 8-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 08.12.17 г.

Московский район: пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №1, стояк) до 20:00 08.12.17 г.

Новобаварский район: ул. Академика Богомольца, 9-а (п. №2) до 17:00 08.12.17 г., ул. Электрическая, 1-6 (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 177 (Ак. №1-3), ул. Кибальчича, 29 (п. №4, стояк) до 20:00 08.12.17 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 254 (п. №1, стояк) до 20:00 09.12.17 г.

Слободской район: ул. Киргизская, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 08.12.17 г.

Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 39 (п. №4, стояк) до 17:00 08.12.17 г., ул. Клочковская, 163-173 (ч/с), пр. Победы, 66 (п. №3, стояк) до 20:00 08.12.17 г.