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08.12.2017  16:30   

В понедельник часть домов Немышлянского района останется без отопления: список адресов

КП «ХТС» будет проводить ремонтные работы на подающем трудопроводе по улице Лосевской, 1.


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С 8:00 11 декабря до 8:00 12 декабря выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-96 с отключением отопления и горячего водоснабжения на 27 жилых домов, 1 детское учреждение, 1 школу, ограниченных улицей Марлаша Рыбалко и Московским проспектом, сообщили на предприятии.

Тэги:  отопление, отключение, хтс, харьков
 
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