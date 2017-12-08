08.12.2017 16:30

В понедельник часть домов Немышлянского района останется без отопления: список адресов

КП «ХТС» будет проводить ремонтные работы на подающем трудопроводе по улице Лосевской, 1.



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С 8:00 11 декабря до 8:00 12 декабря выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-96 с отключением отопления и горячего водоснабжения на 27 жилых домов, 1 детское учреждение, 1 школу, ограниченных улицей Марлаша Рыбалко и Московским проспектом, сообщили на предприятии.