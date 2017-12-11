11.12.2017 10:10

Где в Харькове не будет воды 11 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: б-р Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк), ул. Грицевца, 20-а (п. №1, стояк) до 20:00 11.12.17 г.

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 9 (спаренный стояк) до 17:00 11.12.17 г., пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №6, стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №6, стояк) до 20:00 11.12.17 г.

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 12 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №2, стояк) до 17:00 11.12.17 г.

Новобаварский район: ул. Бульварная, 8, 10, пр. Ново-Баварский (Ильича) 5, 6, 7, 9, 11/13, ул. Кибальчича, 29 (п. №4, стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №4, стояк) до 20:00 11.12.17 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 254 (п. №1, стояк) до 20:00 11.12.17 г., наб. Гимназическая (Красношкольная), 12 (стояк), ул. Достоевского, 2 (п. №3, стояк), ул. Машинистов, 14 до 20:00 11.12.17 г.

Слободской район: пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 11.12.17 г.

Холодногорский район: пер. Донбассовский, 17 (п. №3, стояк), пер. 3-й Таганский, 2-а (п. №3, стояк) до 17:00 11.12.17 г., ул. Холодногорская, 73-95 (ч/с), ул. Териховская (Скорохода), 24 (п. №2, стояк) до 20:00 11.12.17 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 163-173 (ч/с), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №7, стояк), ул. Культуры, 18 (п. №4, стояк), ул. Шекспира, 12-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 66 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №12, стояк), пр. Победы, 76 (п. №10, стояк), ул. Рымарская, 23-а (п. №4, стояк) до 20:00 11.12.17 г.