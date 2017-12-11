В Кабмине развенчивают новые мифы о субсидии

11.12.2017 11:01

Чиновники дают ответы на наиболее актуальные вопросы.

Говорят, субсидию на газ надо использовать, иначе не установят счетчик.

На самом деле, установка счетчика не зависит от использования субсидии. Это абсолютно не связанные между собой вещи. Субсидию дает государство, а предоставитель услуги обязан установить счетчик на газ бесплатно.

Более того, если вы не использовали всю норму ресурсов на семью, сэкономленные средства субсидии остаются на счетах и могут быть использованы в последующие месяцы, в том числе и для погашения обязательной доли платежа.

Кроме того, семьи, которые будут разумно использовать энергоресурсы зимой, летом опять же получат от правительства премию за энергоэффективность.

Говорят, если не передавать показания счетчиков на газ/воду/электроэнергию, то можно потерять субсидию.

На самом деле, помощь на оплату коммунальных услуг оказывает правительство через управления социальной защиты населения. Поставщики услуг никоим образом не влияют на этот процесс и не в состоянии самостоятельно отменить вашу субсидию. Но не надо забывать об обязанности потребителя передавать показания счетчика на газ/воду/электроэнергию.

Говорят, субсидию не дают на электроотопление, если дом не подключен к трехфазной электросети.

На самом деле, Постановлением КМУ №409 определены четкие социальные нормативы на потребление электрической энергии, которые нивелируют этот миф.

Для субсидии на электроэнергию государством предоставляется 51 кВт.ч на 1 кв.м площади на отопление дома, 130 кВт.ч – на семью из одного человека + 30 кВт.ч – на другого члена семьи для домов с электроплитами и централизованным снабжением горячей воды и 150 кВт.ч – на семью из одного человека + 30 кВт.ч – на другого члена семьи, если централизованное снабжение горячей водой отсутствует.

И 90 кВт.ч – на семью из одного человека + 30 кВт.ч – на другого члена семьи для домов, не оборудованных стационарными электроплитами, и 120 кВт.ч – на семью из одного человека + 30 кВт.ч – на другого члена семьи, если в таком доме отсутствует централизованное снабжение горячей воды.

Говорят, сэкономленной субсидией на горячую воду можно рассчитаться за газ.

На самом деле, этими средствами невозможно рассчитаться за другую потребленную услугу, например, газ или электроэнергию. И на это есть объективная причина: горячую воду подает одна организация, газ – другая. Соответственно, это разные лицевые счета, разные организации с разными юридическими адресами, различные социальные нормативы.

Если вы не пользуетесь горячей водой, а субсидию вам начисляют, лучше отказаться от помощи на оплату этой коммунальной услуги путем подачи нового заявления на предоставление субсидии без указания этой услуги. Это честно и рационально, тем более, что по итогам отопительного периода неиспользованные суммы субсидии возвращаются поставщиками услуг в государственный бюджет.

Говорят, субсидия будет отменена дарителю, который свою квартиру подарил детям.

На самом деле, на оформление субсидии НЕ влияет стоимость имущества, подаренного или полученного в наследство или в подарок. Этот доход НЕ включается в совокупный доход семьи и НЕ берется во внимание при расчете размера субсидии.

Поэтому на оформления/получение субсидии НЕ влияет стоимость имущества, подаренного или полученного в наследство или в подарок. Этот доход НЕ включается в совокупный доход семьи и НЕ берется во внимание при расчете размера субсидии. Больше разъяснений на тему покупки, превышающую 50 тыс. грн, – здесь.