12.12.2017 14:45

Харьковские коммунальщики устраняют аварийные ситуации на кровлях

В переулке Столярном, что в Новобаварском районе, каждому дому не менее 100 лет. Все они так называемого старого жилого фонда города. На данный момент на крыше дома №18 работает бригада кровельщиков.



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Специалисты проводят текущий ремонт и тем самым устраняют аварийную ситуацию, которая здесь возникла.

«Покрытие было в неудовлетворительном состоянии. Имелись значительные течи кровли, также были разрушены оголовки, которые мы сейчас приводим в порядок. В рамках проведенных работ будет заменена обрешетка, планируется заменить 30 квадратных метров, шифера 150 квадратных метров. Также будут заменены свесы, желоба и водосточные трубы», - рассказывает прораб КП «Харьковспецстрой» Артем Десятун.

К работам на этом объекте бригада кровельщиков приступила неделю назад. Первым делом занялись демонтажными работами. Суммируют, до полного восстановления проблемных участков кровли нужно еще как минимум неделю. Подобные работы, говорят коммунальщики, проводились и по другим адресам по городу.

«Силами предприятия в этом году было отремонтировано порядка 36 тысяч квадратных метров кровли как мягкой, так и жесткой. Это порядка 160 объектов, это только в текущем ремонте. Также в капитальном ремонте было отремонтировано 23 кровли, это порядка еще 5 тысяч квадратных метров. Работы по ремонту шиферных кровель мы продолжаем дальше, благо погода нам позволяет это делать», - говорит директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.