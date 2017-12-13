13.12.2017 10:11

Где в Харькове не будет воды 13 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: б-р Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк), ул. Грицевца, 20-а (п. №1, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 59 (п. №4, стояк) до 17:00 13.12.17 г.

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 1 до 20:00 13.12.17 г.

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36-а, ул. Героев Труда, 15-б до 17:00 13.12.17 г., ул. Героев Труда, 48 (п. №7-12), ул. Академика Павлова, 140-г (п. №4, стояк) до 20:00 13.12.17 г.

Немышлянский район: ул. Ощепкова, 7-а (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 13.12.17 г.

Новобаварский район: пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №4, стояк) до 20:00 13.12.17 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 254 (п. №1, стояк) до 20:00 13.12.17 г.

Слободской район: пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, спаренный стояк), проезд Садовый, 12-а (п. №1) до 20:00 14.12.17 г.

Холодногорский район: ул. Холодногорская, 73-95 (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 59-а, 53/55,57/59 до 20:00 13.12.17 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 67 (п. №1, стояк) до 17:00 13.12.17 г., ул. Клочковская, 197 (п. №12, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №6), ул. Клочковская, 163-173 (ч/с) до 20:00 13.12.17 г.