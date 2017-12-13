Больше суток на ХТЗ, Восточном и Рогани не будет воды: список адресов

С 24:00 13 декабря до 10:00 15 декабря будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, расположенных в Индустриальном районе.
Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на водоводе D=800 мм по улице Роганской, 145-а.
Воды не будет по адресам:
ул. Тархова, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 11 (ЦТП котельная №5), 13, 15 (магазин, церковь),
пр. Московский, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 296-а (детский сад №407), 296-б, 298, 298-а (детский сад №463), 300, 302, 302-а, 304, 304-а, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 318-а (школа №155),
ул. Пятихатская, 5 (СТО №1), 9 (СТО №2), 11 (котельная №6), рынок «Східна брама», ГРС-3 (газовое хазяйство),
ул. Мира, 13 (гаражи),
ул. Ростовская, 3, 3-а, (ТРС), 5, 7, 9,
б-р Грицевца, 2-а (супермаркет «Велика кишеня»), 3, 3-б (магазин «АТБ»), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
рынок «1-й километр»,
ул. Большая Кольцевая, 4, 6, 8, 12 (школа №168), 14, 14-а (детский сад №438), 16, 16-а, 116,124, 126, 126-а, 128, 130, 132, 134, 136, 136-а, 138.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – не лучший фон для ведения дел.
Тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Вечером ожидается мелкий дождь.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
влажн.:
давл.:
ветер: