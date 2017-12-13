13.12.2017 15:46

«Харьковводоканал» заменил более 22 километров труб

Более 22 километров труб по всему городу и более 3,5 километров только в Шевченковском районе удалось заменить в течение этого года коммунальному предприятию «Харьковводоканал».



dozor.kharkov.ua

На смену изношенным сетям холодного водоснабжения установлены пластиковые трубы, которые имеют запас прочности на 50 лет эксплуатации.

«Мы находимся на улице Космической, 25, где проходят работы по замене технически изношенного трубопровода 300мм протяженностью 262 погонных метров. Это второй этап, первый мы выполнили в марте - 314 метров переложили от проспекта Науки до исполкома Шевченковского района. В декабре месяце приступили ко второму этапу», - сообщает заместитель директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.

Это бестраншейная замена труб методом санации. Сначала проводят земельные работы, а затем паяют трубы, а уже после этого будут запускать трубу в котлованы. Все на этом объекте планируют завершить до нового года. В целом большинство работ, которые проводит КП «Харьковводоканал» выполняются современными технологиями.

«Это горизонтально направленное бурение, это санация, это разрушение трубы с последующим протаскиванием. Эти методы предполагают минимизацию разрушения инфраструктуры, благоустройства и позволяет уменьшить сроки работ», - информирует заместитель директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.

Также сейчас коммунальщики продолжают работать над заменой сетей и по улице Клочковской. Там должны обновить 260 метров трубопровода.