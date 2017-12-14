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14.12.2017  10:11   

Где в Харькове не будет воды 14 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: проезд Кольцевой, 1, 1-а, 1Б, 2-а, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, проезд Кольцевой, 2, ул. Тархова, 1, 2, 3, 4, 13, 5, 6, 7, 8, 9, пр. Московский, 294, 296, 296-б, 298, 300, 302, 302-а, 304, 304-а, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 286, 288, 290, 292, ул. Ростовская, 3, 5, 7, 9, б-р Грицевца, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ул. Большая Кольцевая, 4, 6, 8, 14, 16, 136, 136-а, 138, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 116 до 10:00 15.12.17 г.

Киевский район: пер. 2-й Лесопарковский, 8, 10, пер. 1-й Лесопарковский, 1, 5, 7, 6, 8, 10, 12, пер. 2-й Лесопарковский, 4, 6, 7, 8-а, 10-а,13-а, 14, ул. Старошишковская, 2, ул. Рудика, 1, 3, 5, 7 до 20:00 14.12.17 г.

Немышлянский район: пер. Оршанский, 2-20/56 (четные, ч/с) до 20:00 14.12.17 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 163-173 (ч/с) до 20:00 14.12.17 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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